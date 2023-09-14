ВАКС заочно арестовал экс-министра здравоохранения: в чем подозревают Степанова

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о заочном аресте бывшего директора ГП "Полиграфкомбинат", который на протяжении 2013-2016 годов присвоил и легализовал пол миллиарда гривен.

"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", — сообщили в САП.

СМИ стало известно, что речь идет о бывшем министре здравоохранения Максиме Степанове, который в 2023 году уехал за границу. Именно Степанов возглавлял госпредприятие в эти годы (с 2011 по 2016 год). В апреле 2023 года САП и НАБУ сообщали, что разоблачили схему присвоения и легализации средств, организованную экс-директором "Полиграфкомбината "Украина". Это выяснила совместная следственная группа, в которую вошли правоохранители Украины, Эстонии и Франции.

Расследование установило, что Степанов при закупке расходных материалов для изготовления документов (в том числе паспортов для выезда за границу) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию. Материалы для украинского государственного предприятия закупались не непосредственно у производителей, а через "фирму-прокладку". Таким образом цены завышались в 4-6 раз.

Для помощи в реализации такой схемы бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов ГП "Полиграфкомбинат".

В Эстонии ему способствовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего.

"Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины во время оформления документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену", - отметили в САП.

Напомним, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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