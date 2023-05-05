Вам понадобится всего 200 грамм фарша: рецепт бюджетной картофельной запеканки

Эта запеканка быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет.

Ингредиенты:

– 200 г говяжьего фарша

– 500 г картофеля

– 150 г риса

– 1 морковь

– 0,5 луковицы

– 200 мл воды

– 1 ст. л. томатной пасты

– 2 ст. л. растительного масла

– 2 ст. л. сметаны

– 50 г твердого сыра

– соль

– специи по вкусу

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Способ приготовления:

1.Сварите рис до полуготовности. Натрите морковь и мелко нашинкуйте лук. Обжарьте овощи на сковороде.

2. Смешайте рис и зажарку с фаршем

3. Сделайте небольшие шарики из риса и фарша.

4. Нарежьте картофель кружочками.

5. Выложите картофель и шарики в смазанную маслом форму.

6. Запекайте в духовке 20 минут при 180 градусах.

7. Приготовьте заливку: смешайте сметану, воду, томатную пасту, соль, специи. Залейте картофель с фаршем и поставьте в духовку еще на 15 минут.

8. Посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в духовку еще на 5 минут.

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