Вам понадобится всего три ингредиента: рецепт клубничного мусса
Низкокалорийный, в меру сладкий и легкий, как облако – идеальный десерт на лето. Он очень прост и быстр в приготовлении.
Ингредиенты:
– Клубника – 500 г
– сахар – 100 г
– Манка – 70 г
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Способ приготовления:
1. Вымойте и удалите хвостики у клубники. Посыпьте сахаром и взбейте блендером.
2. Возьмите кастрюлю, вылейте в нее пюре из клубники и доведите до кипения.
3. Постоянно помешивая всыпьте струйкой манную крупу. Готовьте еще 3 минутки.
4. Охладите мусс и снова взбейте блендером, перелейте в креманки и отправьте в холодильник.
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