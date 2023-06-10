Вам знадобиться всього три інгредієнта: рецепт полуничного мусу
Низькокалорійний, в міру солодкий та легкий, як хмаринка – це ідеальний десерт на літо. Він дуже простий та швидкий у приготуванні.
Інгредієнти:
– Полуниця – 500 г
– Цукор – 100 г
– Манка – 70 г
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Спосіб приготування:
1. Помийте та видаліть хвостики у полуниці. Посипте цукром та збийте блендером.
2. Візьміть каструлю, вилийте в неї пюре з полуниці та доведіть до кипіння.
3. Постійно помішуючи всипте цівкою манну крупу. Готуйте ще 3 хвилини.
4. Охолодіть мус та знову збийте блендером, перелийте у креманки та відправте до холодильника.
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