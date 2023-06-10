Вам понадобится всего три ингредиента: рецепт клубничного мусса

Низкокалорийный, в меру сладкий и легкий, как облако – идеальный десерт на лето. Он очень прост и быстр в приготовлении.

Ингредиенты:

– Клубника – 500 г

– сахар – 100 г

– Манка – 70 г

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Способ приготовления:

1. Вымойте и удалите хвостики у клубники. Посыпьте сахаром и взбейте блендером.

2. Возьмите кастрюлю, вылейте в нее пюре из клубники и доведите до кипения.

3. Постоянно помешивая всыпьте струйкой манную крупу. Готовьте еще 3 минутки.

4. Охладите мусс и снова взбейте блендером, перелейте в креманки и отправьте в холодильник.

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