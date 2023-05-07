Вантуз не требуется: Топ-3 способа очистки унитаза от засорения

Как промыть унитаз пластиковой бутылкой и другие способы очистки унитаза от засорения

Засорение унитаза является очень распространенной проблемой в домах и квартирах, которую можно преодолеть разными способами. В результате вода в туалете поднимается или даже переливается во время смыва в унитазе.

Однако можно прочистить унитаз без какого-либо специального оборудования даже с помощью пластиковой бутылки. О действенных способах рассказало издание Sante Plus Mag.

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Способ №1. Пластиковая бутылка.

Если у вас нет вантузы, вы можете промыть унитаз с помощью пластиковой бутылки. Для этого выберите бутылку, которая не слишком широка, чтобы поместиться в трубу, и с помощью пары ножниц отрежьте дно бутылки. Убедитесь, что крышка плотно закрыта, затем возьмите бутылку за горлышко и вставьте ее на дно. Сделайте движения вперед-назад, как и вантузом, чтобы удалить засор, закупоривающий трубу.

Как удалить засор унитаза с помощью пластиковой бутылки

Кроме использования пластиковой бутылки, некоторые другие уловки также могут помочь вам избавиться от засорения, которое забивает канализацию туалета.

Способ №2. Белый уксус и пищевая сода

Эти два бытовых ингредиента, которые есть на каждой кухне, помогут прочистить канализацию. Сначала насыпьте 250 г пищевой соды в миску и перемешайте, чтобы покрыть все бока унитаза.

Подождите, пока пищевая сода опустится на дно воды, затем налейте 500 мл белого уксуса, убедившись, что он также покрывает боковые стенки. Оставьте на час и смойте. Если сопротивление все еще сопротивляется, повторите операцию и оставьте действовать на ночь.

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Способ №3. Вешалка для прочистки унитаза

Вешалка для одежды сможет помочь избавиться от засорения. Держите крючок вешалки плоскогубцами, чтобы зафиксировать его, а другой рукой поверните нижнюю часть вешалки против часовой стрелки. Таким образом, вы его раскрутите, сохранив крючок.

Затем оберните ткань вокруг конца вешалки без крючка и крепко завяжите. Таким образом, вы не дадите металлу повредить трубу во время прохождения.

Прежде чем вставлять вешалку, налейте на дно унитаза 60 мл моющего средства. Подождите, пока он опустится, затем дайте ему постоять 5 минут.

Средство для мытья посуды поможет смазать крышки, чтобы облегчить прохождение вешалки. Затем протолкните вешалку в чашу так, чтобы она прошла через трубу, крепко держа ее за крючок. Продолжайте толкать, пока вы не сможете идти дальше или когда почувствуете, что ударились. В этом случае двигайтесь вперед-назад, вверх-вниз, чтобы сломать засор. Когда засор начнет размягчаться, уровень воды в чаше упадет.

Обратите внимание: если вы не можете найти пробку, значит она все еще далеко в канализации.

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