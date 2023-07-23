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Вблизи Бахмута бойцы 56 бригады накрыли позицию россиян кассетными снарядами (видео)

Былим Елена

Вблизи Бахмута бойцы 56 бригады накрыли позицию россиян кассетными снарядами (видео)

Украинские защитники на Бахмутском направлении уничтожили скрывавшихся в окопах россиян. По врагу отработали 155-мм и кассетные снаряды.

Видео уничтожения врага попало в сеть. Его опубликовали в телеграм-канале "In Factum".

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Отмечается, что врага ликвидировали бойцы 21 отдельного мотопехотного батальона "Сармат" и 56 отдельной мотопехотной бригады.

"Бойцы 21-го ОМПБ "Сармат" 56-й ОМПБр отрабатывают по позиции россиян обычными и кассетными снарядами 155-мм на Бахмутском направлении", — говорится в описании видео.

Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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