Вблизи Бахмута бойцы 56 бригады накрыли позицию россиян кассетными снарядами (видео)
Украинские защитники на Бахмутском направлении уничтожили скрывавшихся в окопах россиян. По врагу отработали 155-мм и кассетные снаряды.
Видео уничтожения врага попало в сеть. Его опубликовали в телеграм-канале "In Factum".
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Отмечается, что врага ликвидировали бойцы 21 отдельного мотопехотного батальона "Сармат" и 56 отдельной мотопехотной бригады.
"Бойцы 21-го ОМПБ "Сармат" 56-й ОМПБр отрабатывают по позиции россиян обычными и кассетными снарядами 155-мм на Бахмутском направлении", — говорится в описании видео.
Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
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