Вегетарианский ужин: рецепт овощного рагу из тофу

Это овощное рагу из тофу по рецепту от Shuba понравится даже тем, кто не является вегетарианцами! Оно не только вкусно, но и очень полезно.

Ингредиенты:

Тофу – 100 г

Чеснок, зубчики – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томаты – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Оливковое масло – 40 мл

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

Нарезанный кубиками тофу обжарьте в разогретой с 20 мл оливкового масла сковороде до золотистости.

Чеснок нарежьте кусочками. Помидоры порежьте кубиками. Разогрейте сковороду с оставшимся маслом, выложите чеснок, жарьте 1-2 минуты. Добавьте помидоры и тушите еще несколько минут.

Лук измельчите. Морковь и перец порежьте кубиками и положите все овощи в помидоры. Посолите, поперчите и готовьте 5 минут.

В форму к тофу выложите тушеные овощи и запекайте 30 минут при температуре 180°C.

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