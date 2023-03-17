Венера будет способствовать в романтическом и финансовом плане четырем знакам зодиака

С 17 марта по 11 апреля Венера будет находиться в Тельце, знаке, которым она управляет. Планета подарит возможность нескольким знакам проявить чувственность и утонченность.

Это влияние позволит удовлетворить все желания, материальные и эротические. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым повезет больше всего.

Телец

Вырастет ваша уверенность и самоуверенность, но и повысится чувственность и эротичность. Ваше время будет отличным, вы будете полностью приняты окружающими, и заведете новые знакомства с типичной легкостью.

Удачи у противоположного пола будет достаточно, и если вы захотите изменить свою внешность, знайте, что они увеличатся еще больше. Это удачное время, чтобы удовлетворить желание, покончить с одиночеством, заработать деньги или другие материальные блага и установить выгодные партнерские отношения.

Овен

С Венерой в вашем 2-м доме, Овны будут среди самых счастливых, поскольку это позволит приобрести материальные блага и все, что привлечет аппетит. Условия для улучшения финансового положения, увеличения дохода, выигрыша подарка или осуществления давно желаемой покупки более чем идеальны.

С другой стороны, вы заключите выгодное соглашение или будете искать способы увеличить свой доход. Вы также будете решительнее удовлетворять здесь и сейчас некоторые свои желания, тогда как уровень вашей сексуальности опасно повысится.

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Весы

Венера входит в ваш 8-й дом, наполненная подарками как материальными, так и романтичными. Вы цените прекрасное в жизни. В ваши руки придут теплые деньги, которые помогут избавиться от "финансового бремени", создать запас, который будет служить подушкой безопасности.

Также Весы смогут использовать некоторую сумму для покупки вещей, которые доставляют удовольствие или облегчают жизнь. С другой стороны, любовь появится, и вы скорее всего привлечете человека, с которым возникнет сильная химия.

Козерог

С Венерой в вашем пятом доме любовная жизнь начинает развиваться. У вас будет сильная потребность творить, а также искать пару, которая предложит вам все, что вы хотите. В сочетании с магнетизмом и обаянием, вы добьетесь успеха.

Вашей основной просьбой также будет хорошо провести время, не резвиться и не баловать себя бессмысленными вещами, а также суметь при благоприятных условиях создать стабильные отношения. Если вы уже в отношениях, это идеальный период, чтобы сгладить напряжение с партнером.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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