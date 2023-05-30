Верховная Рада планирует продлить отпуска и вернуть доплаты военным

Законопроект, предусматривающий предоставление военным 40-дневного отпуска во время военного положения и дополнительного вознаграждения в размере от 30 до 100 тысяч гривен, был принят Верховной Радой на этапе первого чтения. За этим законопроектом № 9342 проголосовали 333 народных депутата. Сейчас он ожидает голосование на втором чтении для окончательного принятия.

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Согласно пояснениям народных депутатов, если этот законопроект будет принят, военным будет предоставлен 40 дней отпуска во время действия военного положения, в том числе 30 дней ежегодного отпуска и 10 дней по семейным обстоятельствам.

В соответствии с законодательством, военным могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска во время военного положения, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с оплатой. Каждый из этих отпусков может занять не более 10 дней. Ежегодный основной отпуск можно предоставлять один раз в год, если отсутствие не превышает 30% военных данной категории в подразделении.

Законопроект также предусматривает дополнительную выплату военнослужащим в размере от 30 до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых или специальных задач во время военного положения. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты в размере 6 тысяч гривен в месяц для срочников в зависимости от продолжительности военной службы.

Также законопроект предусматривает дополнительные доплаты в размере 6000 гривен в месяц для военнослужащих, получивших травмы (ранения, контузии, увечья) во время боевых действий и временно признанных непригодными к выполнению военной службы. Отмечено, что во время лечения и два месяца до лечения раненые военнослужащие получат зарплату и вознаграждение, которое получали ранее (от 30 до 100 тысяч гривен).

Для курсантов предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен в месяц, а для инструкторов размер дополнительного вознаграждения определяется руководителями сектора безопасности и обороны Украины в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки (от 10 до 30 тысяч гривен).

Ярослав Железняк отметил, что внедрение этого законопроекта повлечет расходы до 10 миллиардов гривен из бюджета, в том числе 1,9 миллиарда гривен до конца текущего года, не считая выплаты инструкторам.

Важно отметить, что в апреле Верховная Рада также вернула 30 тысяч гривен дополнительной выплаты военным, полицейским и другим служащим на период действия военного положения с помощью соответствующей поправки к законопроекту № 8312. Текущая инициатива выплат военным является заменой этой поправки.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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