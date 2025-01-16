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Верховная Рада возобновила штрафы за задержку поставки оружия

Цихоцкая Мария

Верховная Рада возобновила штрафы за задержку поставки оружия
Верховная Рада возобновила штрафы за задержку поставки оружия

Верховная Рада приняла изменения в законопроект №12245, которые восстанавливают штрафные санкции за нарушение условий и сроков поставки товаров оборонного назначения. За принятие решения проголосовали 239 народных депутатов.

Об этом в Facebook сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

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Как пояснила Пидласа, предусмотрены следующие штрафы:

  • За нарушение условий качества или комплектности товаров (работ, услуг) будет взиматься штраф в размере 20% их стоимости.
  • За нарушение сроков выполнения обязательств устанавливается пеня в размере 0,1% стоимости за каждый день просрочки.
  • Если просрочка превышает 30 дней, дополнительно будет взиматься штраф в размере 7% стоимости.

Закон расширяет круг субъектов, которые могут получать молодежные гранты. Это должно способствовать повышению конкуренции и качеству проектов. Также решен вопрос погашения долгов местных бюджетов за 2008-2009 годы перед государственным бюджетом.

Напомним, Россия не откажется от своих целей в войне против Украины.

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