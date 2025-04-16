Вернется ли еще зима в Украину: синоптик рассказала, стоит ли ждать снега

В Украине снег больше не прогнозируется. Погодные условия постепенно изменяются в сторону стабильного потепления.

Об этом сообщила синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии УНИАН. Отвечая на вопрос о возможных снегопадах в ближайшем будущем, специалист отметила: "Снега мы уже не ждем. Его выпадение завершено. Возможно, еще немного осталось в высокогорных районах Карпат, но даже там он активно тает".

Как пояснила Птуха, в последующие дни в атмосферных процессах на территории Украины будет наблюдаться положительная динамика с акцентом на потепление.

"Температура будет постепенно расти не только днем, но и ночью. Дневной температурный режим станет действительно весенним – мягким и комфортным", – добавила метеорологиня.

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В большинстве регионов Украины погода будет определяться зоной высокого атмосферного давления, что будет способствовать преимущественно сухой погоде и минимальному количеству осадков.

"Только 15 апреля на небольшие осадки могут рассчитывать Закарпатье и Прикарпатье, а 16-го – западные области. Это будут легкие дожди кратковременного характера, типичные для теплого времени года. Весенние, слабые", – сообщила синоптика.

Температура днем будет держаться в пределах +15...+20°C, хотя в Закарпатье и в прибрежных зонах будет немного прохладнее - около +10...+15°C.

"Уже 16 и 17 апреля ночные температуры составят от +3° до +10°, а дневные – поднимутся до +17...+22°. Во второй половине недели в западных областях местами возможно потепление до +25°C", – добавила эксперт.

Ранее мы говорили, что Украина окажется под влиянием антициклона.

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