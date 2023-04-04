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Весенний салат "Табуле" с кускусом: пошаговый рецепт

Былим Елена

Весенний салат 'Табуле' с кускусом: пошаговый рецепт

Если вам хочется весной легкого и полезного блюда, попробуйте приготовить ароматный салат с кускусом. Это блюдо подойдет как к обеду, так и к ужину.

Автор кулинарного блога Kate&Nora предлагает готовить этот салат к блюдам с рыбой и мясом. Она поделилась "быстрым" рецептом блюда.

Какие продукты подготовить:

  • Кускус – 2 стакана.
  • Свежий огурец – 2 шт.
  • Помидор – 3 шт. (можно взять 7-8 черри).
  • Кинза – пучок
  • Мята – одна веточка
  • Лимон – половина
  • Соль – щепотка
  • Консервированные масла – 10-15 штучек.
  • По желанию можно добавить редьку.

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Как готовить:

  1. Кускус высыпать в миску и залить крутым кипятком на 10 мин.
  2. Овощи и зелень промойте и обсушите.
  3. Огурцы и помидоры порежьте квадратиками, зелень мелко покрошите.
  4. К кускусу добавьте зелень и овощи, заправьте лимонным соком, посолите, а сверху украсьте оливками.

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