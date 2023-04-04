Весенний салат 'Табуле' с кускусом: пошаговый рецепт

Если вам хочется весной легкого и полезного блюда, попробуйте приготовить ароматный салат с кускусом. Это блюдо подойдет как к обеду, так и к ужину.

Автор кулинарного блога Kate&Nora предлагает готовить этот салат к блюдам с рыбой и мясом. Она поделилась "быстрым" рецептом блюда.

Какие продукты подготовить:

Кускус – 2 стакана.

Свежий огурец – 2 шт.

Помидор – 3 шт. (можно взять 7-8 черри).

Кинза – пучок

Мята – одна веточка

Лимон – половина

Соль – щепотка

Консервированные масла – 10-15 штучек.

По желанию можно добавить редьку.

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Как готовить:

Кускус высыпать в миску и залить крутым кипятком на 10 мин. Овощи и зелень промойте и обсушите. Огурцы и помидоры порежьте квадратиками, зелень мелко покрошите. К кускусу добавьте зелень и овощи, заправьте лимонным соком, посолите, а сверху украсьте оливками.

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