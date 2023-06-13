Вестники беды в доме: какие события предупреждают о беде

Некоторые события возникают в нашей жизни не случайно. Они предупреждают о возможной беде и несчастье.

Такие предвестники лучше не игнорировать, а прислушиваться к ним. Есть пять ситуаций в жилье, которые являются сигналами об опасности.

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1. В доме начали внезапно появляться насекомые (клопы, муравьи, тараканы, мухи). По мнению наших предков, это свидетельствует о возможной скорой болезни одного из родных.

Кроме этого, это также может стать сигналом стихийного бедствия или войны в ближайшее время.

2. На посуде появляются трещины сами по себе. Это может предупреждать о возможных финансовых проблемах. Также трещины поглощают успех и положительную энергию.

Предки называли и другую версию: посуда как проводник впитывает в себя накапливающийся в доме негатив. Когда его становится слишком много, посуда трескается, освобождая дом от нечисти и бед.

3. Настенные часы остановились. Это свидетельствует, что кого-то из жителей дома ожидает опасность. Также могут возникнуть проблемы в отношениях, финансовые проблемы.

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4. Падение шторы. Когда такое происходит, то высшие силы предупреждают вас о проблемах с деньгами, разрыве с близким человеком или ухудшении здоровья.

Если же штора или тюль упала не полностью, то в вашем будущем могут сказаться полузабытые споры и проблемы.

5. Появились трещины на зеркале. В вашем доме может быть слишком много отрицательной энергии. Чтобы определить, на что это повлияет, смотрите на место трещины:

Угол зеркала – проблемы в семейных отношениях.

Середина – порча или отрицательное магическое воздействие.

Со стороны – у вас есть завистники.

Если зеркало случайно задело, и оно разбилось, то в семейной жизни могут возникнуть неудачи, конфликты и скандалы. Если отразился маленький кусок, то будут проблемы с деньгами. Если ребенок разбил зеркало, то кто-нибудь принесет плохое известие.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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