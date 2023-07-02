'Везде продолжаются тяжелые бои': Маляр рассказала о ситуации на фронте

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные операции на юге. В частности, за сутки украинским военным удалось выполнить небольшое продвижение.

Бойцы имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся. Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перекидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", – говорится в сообщении.

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Маляр отметила, что оккупанты пытаются наступать на трех направлениях. Речь идет об Авдеевском, Марьинском и Лиманском.

"Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", – добавила она.

В свою очередь на Бахмутском направлении, на южном фланге украинские военные двигаются вперед и имеют частичный успех. На северном – продолжаются бои. Враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка.

Вчера Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляются на занятых рубежах.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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