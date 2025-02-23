Виплати чорнобильцям у 2025 році: на яку фінансову підтримку можуть розраховувати українці

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, не получившие группу инвалидности, имеют право выйти на пенсию раньше установленного возраста. Размер такой пенсии определяется на общих условиях согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кроме того, граждане Украины, которые имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы, имеют право на доплату к пенсии, независимо от ее типа. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на "На пенсии".

Эту надбавку называют "ежемесячной дополнительной пенсией за вред, причиненный здоровью". Она установлена в соответствии со статьями 50-51 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

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Однако эта помощь является незначительной. Например, для лиц второй категории ее размер составляет 170,82 гривны. При этом эта сумма не пересматривалась в течение многих лет.

Стоит заметить, что если в пенсионном деле содержатся данные о статусе ликвидатора, эта доплата включается в общую сумму пенсии. Соответственно, ожидать отдельного перерасчета выплат не стоит.

Напомним, ранее мы рассказывали, что определенные категории украинцев получат более 6 тысяч гривен соцвыплат.

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