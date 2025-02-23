Виплати чорнобильцям у 2025 році: на яку фінансову підтримку можуть розраховувати українці

Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які не отримали групу інвалідності, мають право вийти на пенсію раніше встановленого віку. Розмір такої пенсії визначається на загальних умовах згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Крім того, громадяни України, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, мають право на доплату до пенсії, незалежно від її типу. Про це повідомляє UAportal із посиланням на "На пенсії".

Цю надбавку називають "щомісячною додатковою пенсією за шкоду, заподіяну здоров’ю". Вона встановлена відповідно до статей 50-51 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

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Проте ця допомога є незначною. Наприклад, для осіб другої категорії її розмір становить 170,82 гривні. При цьому ця сума не переглядалася протягом багатьох років.

Варто зауважити, що якщо в пенсійній справі містяться дані про статус ліквідатора, ця доплата включається до загальної суми пенсії. Відповідно, очікувати окремого перерахунку виплат не варто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що певні категорії українців отримають понад 6 тисяч гривень соцвиплат.

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