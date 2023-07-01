Витаминная бомба: рецепт кабачкового смузи с медом и лимоном
Не выливайте сок из натертых кабачков, ведь из него можно приготовить очень полезный смузи, имеющий приятный вкус. Такой напиток увлажняет и питает изнутри.
Ингредиенты:
Кабачки – 2 шт.
Корень имбиря свежий – 30 г
Лимон, сок – 1 шт.
Мед – 1 ч. л.
Читайте также: Гости будут удивлены: как приготовить мятное варенье
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и натрите, как на оладьи. Выжмите сок сквозь марлю или сито над миской. Мякоть отложите для дальнейшего использования: он может храниться в холодильнике под пленкой 2-3 дня и не темнеть.
2. Натрите кусочек имбиря (с кожурой) на мелкой терке. Выжмите его сок к соку из кабачка. Лимон разрежьте пополам и тоже выжмите сок в миску.
3. Хорошо все перемешайте жидкость и процедите в кувшин или чашку.
4. Добавьте чайную ложку меда.
Советуем также обратить внимание на рецепт конфитюра из смородины.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !