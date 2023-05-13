Вкус детства: рецепт бюджетного печенья на молоке

Прекрасный рецепт для того случая, когда вы не хотите тратить много времени на выпечку. Это печенье делается очень быстро и экономит ваш бюджет, ведь для его приготовления требуется минимум продуктов.

Ингредиенты:

– 100 мл молока

– 1 яйцо

– 100 мл масла

– 100 г сахара

– 450 г муки

– 0,5 ч. л лимонной цедры

– 10 г разрыхлителя

– сахарная пудра для посыпки

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1. В миске смешайте сахар и растительное масло. Добавьте молоко, цедру лимона, посеянную муку и разрыхлитель.

2. Замесите тесто и разделите его на две части.

3. Посыпьте стол мукой и сформуйте из каждой части теста колбаску.

4. Порежьте колбаску на сантиметровые шайбы.

5. Противень застелить пергаментом

6. Духовку разогрейте до 180 градусов.

7. Отправьте печенье в духовой шкаф на 15 минут.

8. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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