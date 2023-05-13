Смак дитинства: рецепт бюджетного печива на молоці

Чудовий рецепт для того випадку, коли ви не хочете витрачати багато часу на випічку. Це печиво робиться дуже швидко та економить ваш бюджет, адже для його приготування потрібен мінімум продуктів.

Інгредієнти:

– 100 мл молока

– 1 яйце

– 100 мл олії

– 100 г цукру

– 450 г борошна

– 0,5 ч. л лимонної цедри

– 10 г розпушувача

– цукрова пудра для посипки

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1. У мисці змішайте цукор та олію. Додайте молоко, цедру лимона, посіяне борошно та розпушувач.

2. Замісіть тісто та розділіть його на дві частини.

3. Притрусіть стіл борошном та зформуйте з кожної частини тіста ковбаску.

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4. Поріжте ковбаску на сантиметрові шайби.

5. Деко застеліть пергаментом

6. Духовку розігрійте до 180 градусів.

7. Відправте печиво у духовку на 15 хвилин.

8. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

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