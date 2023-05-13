Вкус детства: рецепт бюджетного печенья на молоке
Прекрасный рецепт для того случая, когда вы не хотите тратить много времени на выпечку. Это печенье делается очень быстро и экономит ваш бюджет, ведь для его приготовления требуется минимум продуктов.
Ингредиенты:
– 100 мл молока
– 1 яйцо
– 100 мл масла
– 100 г сахара
– 450 г муки
– 0,5 ч. л лимонной цедры
– 10 г разрыхлителя
– сахарная пудра для посыпки
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1. В миске смешайте сахар и растительное масло. Добавьте молоко, цедру лимона, посеянную муку и разрыхлитель.
2. Замесите тесто и разделите его на две части.
3. Посыпьте стол мукой и сформуйте из каждой части теста колбаску.
4. Порежьте колбаску на сантиметровые шайбы.
5. Противень застелить пергаментом
6. Духовку разогрейте до 180 градусов.
7. Отправьте печенье в духовой шкаф на 15 минут.
8. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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