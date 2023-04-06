Вкусная домашняя колбаса к Пасхе без оболочки: простой и бюджетный рецепт

Как приготовить домашнюю колбасу на Пасху 2023 – рецепт колбасы домашней без оболочки

Вскоре Пасха и важный атрибут пасхальной корзины - колбаса. Ее можно приготовить самостоятельно и без специальной оболочки.

Колбасу подают вместе с куличами и яйцами. Как приготовить такое блюдо, рассказала украинская фудблогерка Alina FooDee на своем YouTube канале.

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Необходимые ингредиенты:

Куриные бедра – 700 г;

Куриное филе – 150 г;

Говядина – 150 г;

соль – 1 ч. ложка без горки;

Сахар – 1 ч. ложка без горки;

Сушеный чеснок – 1 ч. ложка без горки;

Мускатный орех – 1/3 ч. ложки;

Черный перец – по своему вкусу;

Крахмал – 15-20 г (до 2% от массы фарша).

Способ приготовления колбасы "Ассорти"

1. Для начала 1 куриное бедро отложите в сторону, а с остальных надо снять мясо и перемолоть в фарш с помощью мясорубки. Куриное бедро, куриное филе и говядину нарежьте небольшими кубиками.

2. Смешайте фарш вместе с нарезанным мясом, добавьте специи и крахмал. Разделите смесь на две части.

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3. Рукав для запекания разрежьте вдоль, выложите фарш и сформуйте колбасу. Зафиксируйте края и сделайте несколько проколов зубочисткой или иглой сверху, чтобы рукав не лопнул при высокой температуре.

4. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте колбасу 30-40 минут.

5. Дайте время остыть приготовленной колбасе.

Напомним, что запекание пищи является одним из самых распространенных и полезных видов термической обработки. Кроме того, когда еду запекают в рукаве, она не подгорает и не оставляет следы на форме, поэтому это очень удобно. Еще одним плюсом является то, что мясо, птица и овощи готовятся в собственном соке, поэтому они остаются мягкими, а отсутствие растительного масла делает их диетическими.

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