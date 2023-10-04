Вкусная осенняя закуска: рецепт тыквы фри с пармезаном

Это блюдо есть отличная закуска. Она подходит как горячей, так и холодной с различными соусами. Рецептом поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Чеснок сушеный – 1 ч. л.

Паприка молотая – 1 ч. л.

Масло подсолнечное – 50 мл

Пармезан – 60 г

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Способ приготовления:

1. Помойте тыкву, очистите от кожуры и семян. Нарежьте небольшими кусками и выложите в миску. Добавьте крахмал, соль, перец, сушеный чеснок, паприку, влейте растительное масло и перемешайте. Оставьте на 15 минут.

2. Застелите противень пергаментом и выложите на него в один слой брусочки тыквы. Выпекайте в духовке при 180°C 20 минут. Противень достаньте и переверните все кусочки на другую сторону. Посыпьте тертым пармезаном и запекайте еще 15 минут.

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