Вкусная закуска и гарнир: Как сделать баклажаны в масле и законсервировать их на зиму

Как приготовить баклажаны в масле и законсервировать их на зиму

Одна из вкусных заготовок на зиму – баклажаны в масле, которыми можно наслаждаться в течение всего года. Это прекрасное дополнение к гарнирам, мясным или рыбным блюдам, которое можно также подавать в качестве закуски. Сайт Cucchiaio поделился рецептом этого варианта заготовки.

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Интересно, что по этому же рецепту можно приготовить артишоки и кабачки. Готовые овощи нужно хранить в прохладном и сухом месте, подальше от источников тепла. Перед употреблением рекомендуется подождать не менее месяца.

После открытия банки с овощами, рекомендуется хранить их в холодильнике, обеспечивая, чтобы баклажаны всегда были покрыты растительным маслом.

Рецепт баклажанов в растительном масле

Ингредиенты:

1 кг длинных баклажанов;

оливковое масло;

свежие листья мяты;

крупная соль по вкусу;

несколько зубчиков чеснока;

красный перец чили;

1 литр белого уксуса;

1,5 литра воды.

Приготовление:

Очистите баклажаны и нарежьте полосками. Уложите их в миску и посыпьте большой солью. Оставьте на 10 часов. После этого отожмите выделенный сок. Доведите воду и уксус до кипения, где жидкость должна быть ощутимо кислой. Варите баклажаны чуть больше 2 минут. Затем дайте им остыть и снова отожмите. Подготовьте другие заправочные ингредиенты: чеснок, масло, мяту и красный перец чили. Оставьте листики мяты нетронутыми, порежьте перец на кольца, а чеснок измельчите по вашему усмотрению. Простерилизуйте стеклянные банки и разложите в них баклажаны. Добавьте оливковое масло, перец, чеснок и мяту. Хорошо закрутите банки и сохраните в сухом прохладном месте.

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