Вкусно, как в детстве: простой рецепт творожных ленивых вареников
Ленивые вареники из творога – вариант быстрого завтрака для детей и взрослых. Готовить это блюдо очень просто, с ним справится и начинающий.
Раньше мы писали, как приготовить ленивые вареники из картофельного пюре, сегодня предлагаем классический вариант – из кисломолочного сыра. Рецептом поделились повара "Гуслянки".
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На четыре порции подготовьте следующие продукты:
- Творог – 500 г
- Сахар – 6 ст. ложки
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 6 ст. ложки
- Соль – щепотка
- Ванильный экстракт – 5 капель
- Сливочное масло – 30 г
Как готовить ленивые вареники из творога
Пока будете готовить тесто, поставьте кастрюлю с водой на большой огонь, чтобы вода закипела.
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К сыру нужно добавить щепотку соли и яйцо, перемешайте.
Всыпьте сахар, на него капните ванильный экстракт. Хорошо размешайте.
Добавьте просеянную муку и замешайте тесто.
На присыпанную мукой рабочую поверхность насыпьте немного муки и разотрите. Выложите тесто, скатайте из него колбаски и нарежьте.
В кипящую воду закидайте поочередно вареники и варите 2 минуты после того, как они всплывут.
Выкладывайте готовые ленивые вареники в миску и перемажьте сливочным маслом. Присыпьте изюмом.
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