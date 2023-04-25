Вкусность всего из двух ингредиентов: рецепт лаваша с сыром

Лаваш с сыром – это отличный вариант завтрака, перекуса или закуски на стол. С начинками можно экспериментировать: ограничиться только сыром или добавить зелень, болгарский перец или мясо.

Ингредиенты:

– 2 квадратных лаваша

– 250 г твердого сыра

– 1 красный сладкий перец

– 1/3 перца чили

– укроп по вкусу

– петрушка по вкусу

– соль и перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. Натрите на терке 250 г сыра.

2. Измельчите зелень.

3. Натрите на терке очищенный от кожи болгарский перец.

4. Смешайте творог, зелень и болгарский перец, посолите, поперчите.

5 Нарежьте лаваш полосками и выложите начинку. Скрутите лаваш.

6. Нагрейте сковороду или гриль и выложите лаваш с начинкой. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны. 7.Подавайте горячим.

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