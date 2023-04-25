Вкусность всего из двух ингредиентов: рецепт лаваша с сыром
Лаваш с сыром – это отличный вариант завтрака, перекуса или закуски на стол. С начинками можно экспериментировать: ограничиться только сыром или добавить зелень, болгарский перец или мясо.
Ингредиенты:
– 2 квадратных лаваша
– 250 г твердого сыра
– 1 красный сладкий перец
– 1/3 перца чили
– укроп по вкусу
– петрушка по вкусу
– соль и перец по вкусу
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Способ приготовления:
1. Натрите на терке 250 г сыра.
2. Измельчите зелень.
3. Натрите на терке очищенный от кожи болгарский перец.
4. Смешайте творог, зелень и болгарский перец, посолите, поперчите.
5 Нарежьте лаваш полосками и выложите начинку. Скрутите лаваш.
6. Нагрейте сковороду или гриль и выложите лаваш с начинкой. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны. 7.Подавайте горячим.
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