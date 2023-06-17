Вкусный и нежный: рецепт зеленого гаспачо со шпинатом и желтыми томатами

Если вы любите традиционную версию гаспачо, советуем попробовать его зеленый вариант. Цвет ему придают зеленые болгарские перцы, шпинат и огурцы.

Ингредиенты:

– Томат желтый – 440 г

– Шпинат – 80 г

– Зеленый болгарский перец – 80 г

– огурец – 130 г

– чеснок, зубчики – 3 шт.

– оливковое масло – 15 мл

– Лимон, сок – 10 мл

– Соль

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Способ приготовления:

1. Надрежьте томаты с одной стороны и удалите плодоножку, бланшируйте в кипятке 25 секунд, после чего опустите в воду со льдом. С холодных снимите кожуру.

2. Очистите перец, промойте шпинат и нарежьте огурцы.

3. Все измельчите с чесноком и растительным маслом в блендере и добавьте соль и перец.

4. Процедите смесь через сито и отправьте в холодильник на 40-60 минут.

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