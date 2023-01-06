Власти объяснили, когда в Украине вернут обязательный техосмотр авто

В Мининфраструктуре объяснили, вернут ли в 2023 году обязательный техосмотр для легковых автомобилей. В частности, его не будут вводить до окончания действия военного положения.

В конце 2022 года в сети сообщалось, что в 2023 году будет стартовать обязательный техосмотр для некоммерческих легковых автомобилей. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что возврат обязательного техосмотра для легковых автомобилей произойдет в случае завершения войны. Пока идет война, законодательство не будут менять.

В то же время после завершения войны на наработку и внедрение реформы нужно время. Впрочем, обязательство вернуть техосмотр для всего транспорта Украина взяла на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Как отмечают эксперты, вернуть обязательный техосмотр в этом году было бы невозможно даже при большом желании, поскольку сеть сертифицированных техцентров существенно сократилась.

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