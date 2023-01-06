Влада пояснила, коли в Україні повернуть обов'язковий техогляд авто

У Мінінфраструктури пояснили, чи повернуть у 2023 році обов'язковий техогляд для легкових автомобілів. Зокрема, його не запроваджуватимуть до закінчення дії воєнного стану.

Наприкінці 2022 року у мережі повідомляли, що у 2023 році стартуватиме обов'язковий техогляд для некомерційних легкових автомобілів. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що повернення обов’язкового техогляду для легкових автомобілів відбудеться у разі завершення війни. Поки триває війна, законодавство не будуть змінювати.

Водночас після завершення війни на напрацювання та впровадження реформи потрібен час. Втім, зобов’язання повернути техогляд для всього транспорту Україна взяла на себе відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

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Як зазначають експерти, повернути обов’язковий техогляд цього року було б неможливо навіть за великого бажання, оскільки мережа сертифікованих техцентрів суттєво скоротилася.

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