Вместо тепла - дождь и +11°: синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода

В Украине в ближайшие выходные и почти всю следующую неделю будет держаться по-настоящему весеннее тепло.

Об этом предупредила метеоролог Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, уже 19 апреля в результате прохождения атмосферного фронта в западных областях прогнозируется незначительное снижение температуры и местами кратковременные дожди.

Там днем воздух прогреется до +15...+19 °C. Зато в большинстве регионов Украины субботний день обещает быть сухим, теплым и солнечным: температура будет колебаться в пределах +20...+24 °C. В Киеве 19 апреля также без существенных осадков. Температура воздуха составит около +20...+22 градуса.

Прогноз погоды на Пасху.

В воскресенье, 20 апреля, в Украине прогнозируется по-настоящему весеннее тепло - температура воздуха будет достигать +20...+24 градусов. По словам синоптика Наталки Диденко, будет преобладать ясная и солнечная погода, без осадков. Только на западе страны возможны локальные дожди.

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В столице также ожидается теплая и солнечная Пасха – в Киеве прогнозируют около +20…+22 градуса.

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Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в течение всей следующей недели в Украине будет сохраняться теплая весенняя погода. Впрочем, уже к следующим выходным ожидается существенное ухудшение погодных условий.

"Обратите внимание: в субботу и воскресенье, 26–27 апреля, ожидается резкое изменение погоды – пройдут дожди с грозами, а температура снизится до +11…+17 градусов", – предупредила метеоэксперт.

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