Внесены изменения в процедуру призыва резервистов: о чем идет речь

Постановление Кабинета Министров Украины от 1 октября 2024 г. № 1130 внесло существенные изменения в процедуру мобилизации в Украине. Эти изменения предоставляют командирам воинских частей большую автономию в принятии решений по призыву военнообязанных и резервистов. Об этом пишет vgolos.

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Ключевые изменения:

Теперь командиры воинских частей могут самостоятельно направлять военнообязанных и резервистов на военно-врачебную комиссию (ВЛК) для определения пригодности к военной службе. Это упрощает процедуру и позволяет быстрее принимать решения.

Командир имеет право выбрать, на которое ВЛК направить военнообязанного: по местонахождению воинской части или по месту жительства военнообязанного.

Военнообязанный или резервист может подать заявление, в котором указать желаемую должность. Командир рассматривает это заявление вместе с другими документами.

После прохождения ВЛК и профессионально-психологического отбора именно командир воинской части принимает окончательное решение о призыве лица.

Список подразделений, которые могут осуществлять призыв, был расширен. Это позволяет более эффективно производить мобилизацию.

Преимущества новых правил:

Командиры получают больше полномочий в процессе мобилизации, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации.

Новая процедура упрощает процесс призыва военнообязанных и резервистов.

У командиров больше возможностей для подбора необходимых специалистов для своих подразделений.

Как отметил руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень , новое постановление значительно увеличивает автономию командиров воинских частей в процессе мобилизации. Они имеют возможность принимать решения по окончательному призыву конкретных лиц. Также создает более гибкую и децентрализованную систему призыва, позволяющую командирам воинских частей самостоятельно решать вопросы мобилизации, а гражданам дает право выбора воинской части, в которой будут проходить службу.

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