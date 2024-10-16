Внесено зміни до процедури призову резервістів: про що йдеться

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2024 року № 1130 внесла суттєві зміни до процедури мобілізації в Україні. Ці зміни надають командирам військових частин більшу автономію у прийнятті рішень щодо призову військовозобов'язаних та резервістів. Про це пише vgolos.

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Ключові зміни:

Тепер командири військових частин можуть самостійно направляти військовозобов'язаних та резервістів на військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до військової служби. Це спрощує процедуру і дозволяє швидше приймати рішення.

Командир має право вибрати, на яке ВЛК направити військовозобов'язаного: за місцем розташування військової частини або за місцем проживання військовозобов'язаного.

Військовозобов'язаний або резервіст може подати заяву, в якій вказати бажану посаду. Командир розглядає цю заяву разом з іншими документами.

Після проходження ВЛК та професійно-психологічного відбору, саме командир військової частини приймає остаточне рішення щодо призову особи.

Перелік підрозділів, які можуть здійснювати призов, було розширено. Це дозволяє більш ефективно проводити мобілізацію.

Переваги нових правил:

Командири отримують більше повноважень у процесі мобілізації, що дозволяє їм оперативніше реагувати на зміни ситуації.

Нова процедура спрощує процес призову для військовозобов'язаних та резервістів.

Командири мають більше можливостей для підбору необхідних фахівців для своїх підрозділів.

Як відзначив керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень, нова постанова значно збільшує автономію командирів військових частин у процесі мобілізації. Вони мають можливість приймати рішення щодо кінцевого призову конкретних осіб. Також створює більш гнучку та децентралізовану систему призову, яка дозволяє командирам військових частин самостійно вирішувати питання мобілізації, а громадянам дає право вибору військової частини, в якій проходитимуть службу".

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