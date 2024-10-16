Внесено зміни до процедури призову резервістів: про що йдеться
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2024 року № 1130 внесла суттєві зміни до процедури мобілізації в Україні. Ці зміни надають командирам військових частин більшу автономію у прийнятті рішень щодо призову військовозобов'язаних та резервістів. Про це пише vgolos.
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Ключові зміни:
- Тепер командири військових частин можуть самостійно направляти військовозобов'язаних та резервістів на військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до військової служби. Це спрощує процедуру і дозволяє швидше приймати рішення.
- Командир має право вибрати, на яке ВЛК направити військовозобов'язаного: за місцем розташування військової частини або за місцем проживання військовозобов'язаного.
- Військовозобов'язаний або резервіст може подати заяву, в якій вказати бажану посаду. Командир розглядає цю заяву разом з іншими документами.
- Після проходження ВЛК та професійно-психологічного відбору, саме командир військової частини приймає остаточне рішення щодо призову особи.
- Перелік підрозділів, які можуть здійснювати призов, було розширено. Це дозволяє більш ефективно проводити мобілізацію.
Переваги нових правил:
- Командири отримують більше повноважень у процесі мобілізації, що дозволяє їм оперативніше реагувати на зміни ситуації.
- Нова процедура спрощує процес призову для військовозобов'язаних та резервістів.
- Командири мають більше можливостей для підбору необхідних фахівців для своїх підрозділів.
Як відзначив керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень, нова постанова значно збільшує автономію командирів військових частин у процесі мобілізації. Вони мають можливість приймати рішення щодо кінцевого призову конкретних осіб. Також створює більш гнучку та децентралізовану систему призову, яка дозволяє командирам військових частин самостійно вирішувати питання мобілізації, а громадянам дає право вибору військової частини, в якій проходитимуть службу".
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