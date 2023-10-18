Во Франции нашли 4000-летнюю карту сокровищ древнего мира (фото)

Исследователи на севере Франции раскрывают тайны древнего мира благодаря древней плите Сен-Белек, которая может стать ключом к археологическим сокровищам прошлого.

По сведениям из статьи в Nature Cancer, этот артефакт может оказаться настоящей "картой сокровищ" мирового уровня, сообщает IFLScience.

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Старинный камень, известный под названием плита Сен-Белека, сначала обнаружили местные археологи еще в 1900 году во время раскопок на доисторической площадке в Финистере, Франция. Тем не менее он потерялся более века и случайно был открыт только в 2014 году.

Плита содержит необычные гравюры, которые, по мнению археологов, открывают детали реки Одет и ее долины. Исследователи подсчитали, что 80% знаков на плите соответствует территории примерно 29-километрового (18-мильного) участка Одет, поэтому в 2021 году плиту Сен-Белек признали старейшей 3D-картой Европы.

С тех пор археологи одолевают вызовы, пытаясь расшифровать картографические символы, чтобы начать поиски других артефактов бронзового века. Иван Пайллер, профессор Университета Западной Бретани, отмечает значимость использования этого артефакта в археологии, особенно сравнивая с современными технологиями, такими как радиолокационное оборудование и аэрофотосъемки.

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Обычно археологи используют эти современные методы, но плита Сен-Белек предлагает новый подход, иногда предполагающий и временной фактор. "Это карта сокровищ", – заверил Пейлер.

Археологи признают, что это только начало. Чтобы раскрыть все тайны, указанные на плите, команде придется обследовать каждую зону, а затем сопоставить их результаты с гравировками. Процесс может занять не менее 15 лет, но они уверены, что стоит каждый затраченный час.

Первоначально у археологов не было совершенно понятной картины о значении плиты Сен-Белек. Но эксперты, изучавшие ее после повторного обнаружения в 2014 году, сразу узнали ее потенциал.

"Некоторые выгравированные символы немедленно получили смысл", – сказал Пайлер. Археологи разглядели реки и горы Рудуалека, региона Бретань, оставив путь более 500 км (310 миль) от Парижа в грубых неровностях и линиях плиты. Также на плите обнаружены маленькие ямки, свидетельствующие о наличии курганов, жилья или других археологических объектов. Если археологам удастся найти эти объекты, это может привести к открытию археологических находок.

Тем временем Пейлер и его коллеги вернулись на площадку, где сначала нашли плиту. Они нашли другие фрагменты плиты, которые оторвались от нее в историческом прошлом, что может указывать на эволюцию власти в бронзовом возрасте на этих землях.

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"Плита с гравировкой потеряла свое первоначальное назначение и была использована в качестве строительного материала", — добавил Клемент Николя из Французского национального центра научно-исследовательских институтов (CNRS). В этом процессе могут раскрыть вещные истории и культурное наследие древних общин на севере Франции.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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