Во Франции вырыли редкую римскую деревянную табличку с остатками чернил (фото)

В Сенси, на севере центральной Франции, археологи откопали десятки древних колодцев и уборных, богатых сохраненными органическими остатками. Среди находок оказалась редкая римская деревянная табличка со следами надписи чернилами.

Находки датируются между 1-м и 3-м веками нашей эры и содержат большое количество керамики, кожи, дерева. Об этом сообщает The History Blog.

археологи провели раскопки перед строительством жилой застройки. Заболоченность почвы в археологических слоях создавала логистические проблемы для раскопок, но это также является причиной того, что так много органических материалов и полых структур уцелели.

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В общей сложности было обнаружено 15 колодцев, целых с оригинальными деревянными обшивками на дне. Были также найдены деревянные оболочки 24 старинных уборных.

Это беспрецедентная концентрация выгребных мест, свидетельствующая о том, что они имели более широкое использование, чем разнообразные садовые постройки. Возможно, они использовались для промышленного применения, например для дубления.

И колодцы, и латрины содержали выброшенные материалы, в основном фрагменты керамики, а также обломки оловянной посуды и интригующую группу заготовок поддельных монет, которые были выброшены, прежде чем их можно было отчеканить.

Ранее ученые исследовали "живые камни" в Румынии, медленно растущие на 5 см каждые 1000 лет и дающие потомство.

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