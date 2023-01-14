Во время массированного российского обстрела Украины обломки ракеты упали на территории Молдовы (фото)

Обломки российской ракеты упали на территории Молдовы недалеко от границы с Украиной. Это произошло в селе Ларга на севере Молдовы в Бричанском районе.

Как сообщает местное издание Unimedia, днем 14 января обломки ракеты обнаружил патруль Пограничной полиции. Спасатели и пограничники обеспечивают охрану периметра и помогают следователям и расследовать инцидент.

"Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдовы. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия совершают компетентные учреждения", – говорится в сообщении,

Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что в связи с бомбардировками Украины IGPF (Пограничная полиция республики Молдова) реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые осуществляют наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной. .

Тем временем премьер-министр страны Наталья Гаврилица прокомментировала обстрелы россией украинских территорий: "Нет никакого политического, исторического и тем более морального оправдания для убийства мирного населения и нападения на инфраструктуру, обеспечивающую выживание населения".

Она также прокомментировала падение обломков российской ракеты на территории Молдовы: "Я выражаю свое возмущение по поводу неуважения к суверенитету Республики Молдова, повторного облета ее воздушного пространства и остатков ракеты, упавшей в районе населенного пункта Ларга в районе Бричень".

Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов украинских населенных пунктов. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях. К вечеру россия выпустила ракетой по многоквартирному дому в Днепре.

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