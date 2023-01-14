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Происшествия

Во время массированного российского обстрела Украины обломки ракеты упали на территории Молдовы (фото)

Былим Елена

Во время массированного российского обстрела Украины обломки ракеты упали на территории Молдовы (фото)

Обломки российской ракеты упали на территории Молдовы недалеко от границы с Украиной. Это произошло в селе Ларга на севере Молдовы в Бричанском районе.

Как сообщает местное издание Unimedia, днем 14 января обломки ракеты обнаружил патруль Пограничной полиции. Спасатели и пограничники обеспечивают охрану периметра и помогают следователям и расследовать инцидент.

 
 

"Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдовы. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия совершают компетентные учреждения", – говорится в сообщении,

Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что в связи с бомбардировками Украины IGPF (Пограничная полиция республики Молдова) реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые осуществляют наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной. .

 

Тем временем премьер-министр страны Наталья Гаврилица прокомментировала обстрелы россией украинских территорий: "Нет никакого политического, исторического и тем более морального оправдания для убийства мирного населения и нападения на инфраструктуру, обеспечивающую выживание населения".

Она также прокомментировала падение обломков российской ракеты на территории Молдовы: "Я выражаю свое возмущение по поводу неуважения к суверенитету Республики Молдова, повторного облета ее воздушного пространства и остатков ракеты, упавшей в районе населенного пункта Ларга в районе Бричень".

Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов украинских населенных пунктов. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях. К вечеру россия выпустила ракетой по многоквартирному дому в Днепре.

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