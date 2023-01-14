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Події

Під час масованого російського обстрілу України уламки ракети впали на території Молдови (фото)

Билім Олена

Під час масованого російського обстрілу України уламки ракети впали на території Молдови (фото)

Уламки російської ракети впали на території Молдови недалеко від кордону з Україною. Це сталося у селі Ларга, що на півночі Молдови, у Бричанському районі.

Як повідомляє місцеве видання Unimedia, вдень 14 січня уламки ракети знайшов патруль Прикордонної поліції. Рятувальники та прикордонники забезпечують охорону периметра та допомагають слідчим й прокуратурі розслідувати інцидент.

 
 

"Це третій випадок, коли уламки ракет падають на територію Молдови. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії роблять компетентні установи", – йдеться у повідомленні,

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що у зв’язку з бомбардуваннями України IGPF (Прикордонна поліція республіки Молдова) реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях та збільшила кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону з Україною. 

 

Тим часом прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця прокоментувала обстріли росією українських територій: "Немає жодного політичного, історичного і тим більше морального виправдання для вбивства мирного населення та нападу на інфраструктуру, яка забезпечує виживання населення".

Вона також прокоментувала падіння уламків російської ракети на території Молдови: "Я висловлюю своє обурення з приводу неповаги до суверенітету Республіки Молдова, повторного сьогоднішнього обльоту її повітряного простору та залишків ракети, що впала в районі населеного пункту Ларга в районі Бричень". 

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів українських населених пунктів. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях. Під вечір росія випустила ракетою по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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