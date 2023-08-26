Во время 'ночной охоты' бойцы 92 ОМБр уничтожили техники россиян на 2 млн долларов (видео)

Во время боев на Донецком направлении бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко устроили "ночную охоту" на военную технику российских боевиков.

Видео боев поделился Командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что рота ударных беспилотных авиационных комплексов успешно применила дроны с ночной оптикой по вражеской технике. В результате был поврежден российский БТР-80 (экипаж: 3 человека, десант: 7 человек).

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Также были уничтожены БМП-2 (экипаж: 3 человека, десант: 8 человек) и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина).

"Совокупная стоимость пораженной техники примерно 2 млн долларов", – добавил Федоренко.

Как сообщалось, на днях в Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили вражеский БТР вместе с боекомплектом. Огненное поражение нанесли артиллеристы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

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