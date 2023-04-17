Во время земляных работ в Чернигове археологи случайно наткнулись на оборонные конструкции времен Киевской Руси (фото)

" Чернигове при реконструкции водопровода по ул. Любецкий раскопали древний ров – "Предгородье древнего Чернигова". Он был вырыт еще во времена Киевской Руси.

Об этой находке сообщил археолог Игорь Игнатенко в Фейсбуке. По его словам, это часть конструкций оборонной линии, созданных, когда "Чернигов достиг пика своего могущества".

"Вероятно, это произошло в первой половине 12 в. Княжеская усобица середины 12 в., переросшая, по сути, в гражданскую войну, притормозила развитие Чернигова. Неурядицы, охватившие наш край в следующем 13 в. - монгольское нашествие, пандемии, изменение климата, превратили Чернигов в маленький городок. И только в 19 в. Чернигов пересек границы древней застройки", – написал исследователь.

Он отметил, что о существовании "Дальнего вала" вокруг города еще писал историк 18 в. Афанасий Шафонский. Игнатенко процитировал его слова: "Еще внѣ всѣхъ предмѣстьевъ, въ полѣ особливый древнiй валъ, во многихъ мѣстахъ уже разрытый. Онъ начинается близъ Елецкаго монастиря, в его саду; идетъ полемъ позади городского кладбища, въ северную сторону, чрезъ Могилевскую дорогу, идетъ позади огородовъ черезъ Московскую дорогу же, мимо Архiерейскаго сада, и оканчивается на лугу, у Синяго моста, на рѣчкѣ Кордиковкѣ стоящаго".

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Игнатенко добавил, что Предгородье древнего Чернигова было обведено настоящим оборонительным рвом. По его данным, в древности в этом месте уровень почвы был выше нынешнего, а значит, глубина и ширина рва были больше.

Он проинформировал, что к югу от рва (в сторону перекрестка ул. Любецкой с ул. Гетьмана И. Мазепы) должен был находиться вал, построенный из грунта вынутого при выкапывании рва, на горе вала должна была стоять деревянная крепостная стена. "Предположение о сооружении рва именно в 12 в. подтверждают обломки керамических сосудов найденные на дне рва, и его расположение - ров проходит через территорию курганного могильника 11 в., так, что одни курганы оказались в пределах города, а другие за ней", — добавил археолог.

Исследователь также отметил, что "активное хозяйствование черниговских горожан привело к тому, что уже со второй половины 19 в. вал исчез, а вместе с ним и знание о том, где он проходил".

Игнатенко говорит, что на карте "Губернского города Чернигова", созданной в 1780-х годах, была нанесена часть маршрута старинного вала.

"Черниговские археологи и историки до сих пор ни разу не находили материальных остатков дальней линии укреплений древнего Чернигова, не представляли его точного местонахождения, конструктивного устройства и времени создания. К моменту находки рва, автор этого текста предполагал, что возможно дальний вал, и ров с которого землю для его возведения мог быть небольшим, символическим. Возможно он выполнял такие же функции, как померий - сакральная граница древнего города Рима", — добавил Игнатенко.

Он напомнил древнюю легенду, что Ромул убил своего брата Рема за то, что тот перескочил через овражек распаханный Ромулом, осквернив священную границу Рима.

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