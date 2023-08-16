Во второй половине августа ожидается серьезный метеоудар: какая мощность и когда

Магнитные бури 2023 - когда магнитные бури в августе 2023

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится два дня. Дальше ожидается относительно спокойный период.

По данным Meteoagent, 16-17 августа мощность метеоудара составит 4 балла из 10. В настоящее время люди могут испытывать ухудшение самочувствия, головные боли, повышение/снижение давления.

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Также серьезная магнитная буря всколыхнет нашу планету 26 августа. Ее мощность – 4 балла. Трибалльная буря ожидается 18-19 августа.

Магнитные бури 2023 - когда магнитные бури в августе 2023

Как улучшить самочувствие во время метеоударов

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Соблюдать несколько простых правил, чтобы чувствовать себя лучше при любых условиях:

1. Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Помните, что эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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