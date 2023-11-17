Водители старше 65 лет могут остаться без прав: что нужно знать о нововведениях с 2024 года

С начала января 2024 г. в Европейском Союзе вступят в силу инновационные мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах. Согласно нововведениям водители, достигшие 65 лет, должны будут пройти психологическое тестирование для продления водительских прав.

Эта инициатива внедряется в рамках проекта ЕС, известного как Vision Zero, целью которого является уменьшение количества ДТП и смертности на дорогах. Об этом сообщает портал InPoland.

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Пожилым водителям будут установлены более строгие требования с целью повышения безопасности. При восстановлении водительских прав лицам старше 65 лет предусмотрены психологические тесты. Эти проверки направлены на выявление возможных проблем с концентрацией внимания и общим психическим состоянием пожилых водителей. Если результаты окажутся отрицательными, продолжение права на управление транспортным средством будет невозможным.

Также в планах Евросоюза внедрить обучающие курсы для водителей в возрасте от 70 лет. Существует возможность, что водительские права пожилых водителей будут выдаваться на более короткий период, например, на 5 лет.

В частности, рассматривается возможность регулярных медицинских обследований для лиц старше 75 лет. Водители от 65 до 75 лет также будут обязаны проходить осмотр каждые два года. Эти изменения направлены на тщательный контроль психофизического состояния водителей старше 65 лет с целью снижения аварийности и обеспечения безопасности на дорогах.

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