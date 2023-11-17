Водії старше 65 років можуть залишитись без прав: що треба знати про нововведення з 2024 року

З початку січня 2024 року в Європейському Союзі набирають чинності інноваційні заходи, спрямовані на підвищення безпеки на дорогах. Відповідно до нововведень водії, які досягли 65 років, повинні будуть пройти психологічне тестування для продовження прав водія.

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Ця ініціатива впроваджується в рамках проєкту ЄС, відомого як Vision Zero, який має на меті зменшення кількості ДТП та смертності на дорогах. Про це повідомляє портал InPoland.

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Літнім водіям будуть встановлені суворіші вимоги з метою підвищення безпеки. При відновленні прав водія особам старше 65 років передбачено психологічні тести. Ці перевірки спрямовані на виявлення можливих проблем із концентрацією уваги та загальним психічним станом водіїв похилого віку. Якщо результати виявляться негативними, продовження права керування транспортним засобом буде неможливим.

Також в планах Євросоюзу впровадити навчальні курси для водіїв віком від 70 років. Існує можливість, що права водія літніх водіїв будуть видаватися на більш короткий період, наприклад, на 5 років.

Зокрема, розглядається можливість регулярних медичних обстежень для осіб віком від 75 років. Водії віком від 65 до 75 років також будуть зобов'язані проходити огляд кожні два роки. Ці зміни мають на меті забезпечити ретельний контроль психофізичного стану водіїв старше 65 років з метою зниження аварійності та забезпечення безпеки на дорогах.

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