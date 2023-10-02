Военнообязанным объяснили порядок прохождения ВЛК в октябре: что следует знать

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане, получающие повестки об уточнении данных, должны явиться в ТЦК.

При уточнении данных выясняется, есть ли у человека отсрочка от мобилизации. Если его нет, лицо отправляют на ВЛК, сообщила начальница медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК майор медицинской службы Жанна Дрига.

Отмечается, что перед осмотром необходимо предоставить врачам медицинские заключения и выписные эпикризы из государственных учреждений. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписках из медкарты участкового врача, результатах предварительных обследований и осмотров из поликлиник.

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На ВЛК врачи направляют военнообязанного на:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита "В" (HBsAg), антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Отдельно перед визитом врачей следует посетить нарколога и венерический диспансер и предъявить в ТЦК выводы. Во время прохождения ВЛК военнообязанный осматривается:

терапевтом;

хирургом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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