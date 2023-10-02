Військовозобов'язаним пояснили порядок проходження ВЛК у жовтні: що варто знати

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані громадяни, які отримують повістки про уточнення даних, мають з’явитися до ТЦК.

Під час уточнення даних виявляється, чи є у людини відстрочка від мобілізації. Якщо її немає, особу відправляють на ВЛК, повідомила начальниця медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК майор медичної служби Жанна Дрига.

Зазначається, що перед початком огляду необхідно надати лікарям медичні заключення та виписні епікризи із державних установ. Йдеться про амбулаторну медкарту, виписки з медкарти дільничного лікаря, результати попередніх обстежень та оглядів з поліклінік.

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На ВЛК лікарі направляють військовозобов'язаного на:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності;

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

електрокардіографію (ЕКГ);

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.

Окремо перед візитом лікарів варто відвідати нарколога і венеричний диспансер та пред’явити в ТЦК висновки. Під час проходження ВЛК військовозобов'язаний оглядається:

терапевтом;

хірургом;

невропатологом;

психіатром;

окулістом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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