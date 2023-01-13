Военные показали обзор украинского бронеавтомобиля "Новатор": основные характеристики и видео

В сети появился видеообзор бронеавтомобиля украинского производства "Новатор". Его используют подразделения специального назначения, МВД и вооруженные силы Украины.

Специализированный бронеавтомобиль "Новатор" (СБА "Новатор"), разработанный украинской компанией "Украинская бронетехника". Автомобиль построен на усиленном шасси Ford F-550.

Его впервые представили 15 декабря 2017 года. При участии Нацгвардии автомобиль прошел тест-драйв 22 декабря. "Варта-Новатор" компактнее, легче, быстрее СБА "Варта".

Этот автомобиль создан для подразделений быстрого реагирования. По своим характеристикам машина близка к КрАЗу "Спартан" и Богдану "Барс-8". Полная масса – 9 т.

В июне 2021 года компания "Украинская бронетехника" представила версии "Новатора" с дистанционным управляемым боевым модулем третьего поколения и транспортную машину ударного беспилотного авиакомплекса RAM II.

Специализированный бронеавтомобиль Новатор - Ватра-Новатор - характеристики Новатор

Основные характеристики:

Вес – 8,845 т.

Длина – 6500 мм.

Ширина – 2350 мм.

Высота – 2300 мм

Экипаж – 2 человека.

Десант – 3 человека.

Броня – ПЗСА-4.

Главное вооружение – КТ-7,62 мм, НСВ-12,7 мм.

Двигатель – 300 л. с.

Трансмиссия – 6 ступенчатая.

Подвеска – 4х4.

Дорожный просвет – 300 мм.

Операционная дальность ~700 км.

Скорость – 120 км/ч по шоссе.

Автомобиль изготовлен из стали шведской компании ARMOX разной жесткости (до 560) и толщины в зависимости от зоны бронирования и в целом машина соответствует классу бронирования ПЗСА-4 или ПЗСА-5. Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открытия извне в экстренных ситуациях.

В грузовом отсеке размещено место для сидения и предусмотрено место для фиксации санитарных ношей. Три борта грузового отсека отбрасываются. Боковые борта легко снимаются для облегчения погрузки/разгрузки и перевозки грузов разного размера.

Специализированный бронеавтомобиль Новатор - Ватра-Новатор - характеристики Новатор

В бронеавтомобиле установлена камера заднего вида с выводом на монитор, навигатор и телевизионное устройство для обнаружения и сопровождения целей, а также передвижение в полной темноте.

"Новатор" оборудован системой пожаротушения в салоне и моторном отсеке. После испытаний были обнаружены определенные недостатки, после их устранения конструкция претерпела определенные изменения.

Ранее военные показали, как используют винтовку "Аллигатор". Это оружие украинского производства предназначено для работы по бронетранспорту врага.

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