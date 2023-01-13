Військові показали огляд українського бронеавтомобіля "Новатор": основні характеристики та відео роботи

У мережі з'явився відеоогляд бронеавтомобіля українського виробництва "Новатор". Його використовують підрозділи спеціального призначення, МВС та Збройні сили України.

Спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" (СБА "Новатор") розроблений української компанією "Українська бронетехніка". Автомобіль побудовано на посиленому шасі Ford F-550.

Його вперше представили 15 грудня 2017 року. За участі Нацгвардії автомобіль пройшов тест-драйв 22 грудня. "Варта-Новатор" компактніша, легша, швидша за СБА "Варта".

Відео дня

Ця автівка створена для підрозділів швидкого реагування. За своїми характеристиками машина близька до КрАЗ "Спартан" і Богдан "Барс-8". Повна маса – 9 т.

У червні 2021 року компанія "Українська бронетехніка" представила версії "Новатора" з дистанційним керованим бойовим модулем третього покоління та транспортну машину ударного безпілотного авіакомплексу RAM II.

Основні характеристики:

Вага – 8,845 т.

Довжина – 6500 мм.

Ширина – 2350 мм.

Висота – 2300 мм

Екіпаж – 2 особи.

Десант – 3 особи.

Броня – ПЗСА-4.

Головне озброєння – КТ-7,62 мм, НСВ-12,7 мм.

Двигун – 300 к. с.

Трансмісія – 6 ступенева.

Підвіска – 4х4.

Дорожній просвіт – 300 мм.

Операційна дальність ~700 км.

Швидкість – 120 км/год по шосе.

Автомобіль виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості (до 560) та товщини в залежності від зони бронювання і в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5. Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні у екстрених ситуаціях.

У вантажному відсіку розміщено місце для сидіння та передбачено місце для фіксації санітарних нош. Три борти вантажного відсіку відкидаються. Бокові борти легко знімаються для полегшення завантаження/розвантаження та перевезення вантажів різного розміру.

У бронеавтомобілі встановлено камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та телевізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування у повній темряві.

"Новатор" обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Після випробувань було виявлено певні недоліки, після їх усунення конструкція зазнала певних змін.

Раніше військові показали, як використовують гвинтівку "Алігатор". Ця зброя українського виробництва, призначена для роботи по бронетранспорті ворога.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!