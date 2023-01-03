Військові показали роботу гвинтівки "Алігатор" українського виробництва: працює по тяжкій броні окупанта (відео)
Військові показали, як використовують гвинтівку "Алігатор". Ця зброя українського виробництва, призначена для роботи по бронетранспорті ворога.
Відео опублікували у мережі. Там захисники розповіли про основні характеристики зброї та представили, як працює на практиці.
"Сьогодні працюємо з "Алігатора", гвинтівки українського виробництва по тяжкій броні окупанта. 2,5 м в довжину, 30 кг вона важить. Це для тих, хто говорить, що у вас свого нічого немає, все привозне, все дає США і все інше", – розповів військовий.
На відео показана робота цієї української зброї.
Що відомо про українську гвинтівку "Алігатор"
Snipex Alligator – багатозарядна великокаліберна гвинтівка з поздовжньо-поворотним затвором та подачею набоїв калібру 14,5×114 мм з магазину. Виробник – українська компанія ХАДО-Холдінг.
Призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей:
- транспортних засобів,
- засобів зв'язку та ППО,
- літальних апаратів на стоянках,
- укріплених довготривалих оборонних точок,
- бліндажів тощо.
Гвинтівка забезпечує підвищену швидкість стрільби завдяки магазинному живленню. Магазин коробчастий, знімний, на 5 набоїв.
Гвинтівку сконструйовано з урахуванням усіх вимог до зброї для високоточної стрільби. Більшу точність влучання кулі забезпечує плаваючий ствол, що знаходить у вільному відкоті у момент вильоту кулі.
З гвинтівки може стріляти як правша, так і шульга. Висота упору для щоки регулюється та має функцію перестановки з обох боків. Для зручності прицілювання гвинтівка має сошки і регульовану задню опору.
Гвинтівка оснащена рейкою Пікатінні з ухилом 35 МОА, на яку можна встановити різноманітні прилади для прицілювання.
Основні характеристики:
- Калібр – 14,5 мм.
- Набій – 14,5×114 мм.
- Маса – 25 кг.
- Довжина зібраної гвинтівки – 2000 мм.
- Довжина ствола – 1200 мм.
- Нарізи/твіст – 8/16.5".
- Запобіжник – кнопка-запобіжник та запобіжний спуск.
- Планка Пікатінні – Верхня Mil standard
- Початкова швидкість кулі – 980 м/с.
- Ефективна дальність стрільби – 2000 м.
- Максимальна дальність польоту кулі – 7000 м.
Нагадаємо, що у мережі показали роботу реактивної системи залпового вогню "Град". Ефектний ролик показано в уповільненій зйомці.
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