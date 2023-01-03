Военные показали работу винтовки "Аллигатор" украинского производства: работает по тяжелой броне оккупанта (видео)

Военные показали, как используют винтовку "Аллигатор". Это оружие украинского производства предназначено для работы по бронетранспорту врага.

Видео было опубликовано в сети. Там защитники рассказали об основных характеристиках оружия и представили, как работает на практике.

"Сегодня работаем с "Аллигатора", винтовки украинского производства по тяжелой броне оккупанта. 2,5 м в длину, 30 кг она весит. Это для тех, кто говорит, что у вас своего ничего нет, все привозное, все дает США и все другое", – рассказал военный.

На видео показана работа этого украинского оружия.

Видео дня

Что известно об украинской винтовке "Аллигатор"

Snipex Alligator – многозарядная крупнокалиберная винтовка с продольно-поворотным затвором и подачей патронов калибра 14,5×114 мм из магазина. Производитель – украинская компания ХАДО-Холдинг.

Предназначена для поражения движущихся и неподвижных целей:

транспортных средств,

средств связи и ПВО,

летательных аппаратов на стоянках,

укрепленных долговременных оборонительных точек,

блиндажей и т.д.

Винтовка обеспечивает повышенную скорость стрельбы благодаря магазинному питанию. Магазин коробчатый, съемный, на 5 патронов.

Винтовка сконструирована с учетом всех требований к оружию для высокоточной стрельбы. Большую точность попадания шара обеспечивает плавающий ствол, находящийся в свободном откате в момент вылета шара.

Из винтовки может стрелять как правша, так и левша. Высота упора щеки регулируется и имеет функцию перестановки с обеих сторон. Для удобства прицеливания винтовка имеет сошку и регулируемую заднюю опору.

Винтовка оснащена рейкой Пикатинни с уклоном 35 МОА, на которую можно установить различные прицелевые приборы.

Основные характеристики:

Калибр – 14,5 мм.

Патрон – 14,5×114 мм.

Масса – 25 кг.

Длина собранной винтовки – 2000 мм.

Длина ствола – 1200 мм.

Нарезы/твист – 8/16.5".

Предохранитель – кнопка предохранитель и предохранительный спуск.

Планка Пикатинни – Верхняя Mil standard

Начальная скорость пули – 980 м/с.

Эффективная дальность стрельбы – 2000 м.

Максимальная дальность полета шара – 7000 м.

Напомним, что в сети показали работу реактивной системы залпового огня "Град". Эффектный ролик показан в замедленной съемке.

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