Военные показали работу винтовки "Аллигатор" украинского производства: работает по тяжелой броне оккупанта (видео)
Военные показали, как используют винтовку "Аллигатор". Это оружие украинского производства предназначено для работы по бронетранспорту врага.
Видео было опубликовано в сети. Там защитники рассказали об основных характеристиках оружия и представили, как работает на практике.
"Сегодня работаем с "Аллигатора", винтовки украинского производства по тяжелой броне оккупанта. 2,5 м в длину, 30 кг она весит. Это для тех, кто говорит, что у вас своего ничего нет, все привозное, все дает США и все другое", – рассказал военный.
На видео показана работа этого украинского оружия.
Что известно об украинской винтовке "Аллигатор"
Snipex Alligator – многозарядная крупнокалиберная винтовка с продольно-поворотным затвором и подачей патронов калибра 14,5×114 мм из магазина. Производитель – украинская компания ХАДО-Холдинг.
Предназначена для поражения движущихся и неподвижных целей:
- транспортных средств,
- средств связи и ПВО,
- летательных аппаратов на стоянках,
- укрепленных долговременных оборонительных точек,
- блиндажей и т.д.
Винтовка обеспечивает повышенную скорость стрельбы благодаря магазинному питанию. Магазин коробчатый, съемный, на 5 патронов.
Винтовка сконструирована с учетом всех требований к оружию для высокоточной стрельбы. Большую точность попадания шара обеспечивает плавающий ствол, находящийся в свободном откате в момент вылета шара.
Из винтовки может стрелять как правша, так и левша. Высота упора щеки регулируется и имеет функцию перестановки с обеих сторон. Для удобства прицеливания винтовка имеет сошку и регулируемую заднюю опору.
Винтовка оснащена рейкой Пикатинни с уклоном 35 МОА, на которую можно установить различные прицелевые приборы.
Основные характеристики:
- Калибр – 14,5 мм.
- Патрон – 14,5×114 мм.
- Масса – 25 кг.
- Длина собранной винтовки – 2000 мм.
- Длина ствола – 1200 мм.
- Нарезы/твист – 8/16.5".
- Предохранитель – кнопка предохранитель и предохранительный спуск.
- Планка Пикатинни – Верхняя Mil standard
- Начальная скорость пули – 980 м/с.
- Эффективная дальность стрельбы – 2000 м.
- Максимальная дальность полета шара – 7000 м.
Напомним, что в сети показали работу реактивной системы залпового огня "Град". Эффектный ролик показан в замедленной съемке.
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