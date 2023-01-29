Военные показали видео, как готовят снайперов для уничтожения оккупантов

81 отдельная аэромобильная бригада показала видеоподготовку снайперов. Они могут работать как в тылу, так и на рубеже неприятеля.

Видео опубликовали на Facebook-странице бригады. Там заметили, что ошибочно мысль о снайпере как солдате со снайперской винтовкой.

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"На самом деле это не так. Снайпер – это высоко подготовленная боевая единица, которая может работать как в тылу, так и на рубеже самого противника", – так описал работу сам военный этой профессии.

Он отметил, что очень часто снайперы работают между линиями, в так называемой "серой зоне". Работа в этой зоне требует определенных навыков, знаний и умений.

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Напомним, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сделал прогноз развития войны в Украине. По его мнению, в скором времени у кафиров не останется сил и не хватит боеприпасов.

В свою очередь эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

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