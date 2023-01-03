Военные показали видео подрыва склада БК оккупантов в Сватово и 'прилет' в Песках

Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому складу с боекомплектом во временно оккупированном Сватово в Луганской области. Военнослужащие поделились видео с момента взрыва в сети.

По складу отработали бойцы спецподразделения 92-й бригады. Об этом сообщили в Telegram Сухопутных войск ВСУ.

От одного выстрела склад оккупантов взлетел в воздух.

Известно, что украинские военные почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу врага УРАЛов.

На видео можно увидеть, как на здание, которое российские военные использовали в качестве базы, падает снаряд.

Кроме этого, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ опубликовали видео последствий удара украинских военных по одному из укрепленных блокпостов российских войск в поселке Пески Донецкой области.

На опубликованных кадрах российский военный снимает последствия прилета. На месте происшествия от удара начался пожар.

Также оккупант снял "свой мотоцикл", который также был уничтожен. Сгорел и автомобиль, стоявший на блокпосте.

Напомним, что в сети показали работу реактивной системы залпового огня "Град". Эффектный ролик показан в замедленной съемке.

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