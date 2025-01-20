Военные смогут получать посылки от Новой Почты за 1 гривну: какая процедура
Компания "Новая почта" присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Где действует услуга: Программа охватывает прифронтовые области, в частности:
- Сумскую
- Харьковскую
- Донецке
- Запорожскую
- Херсонскую
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Как воспользоваться услугой:
- Сгенерируйте штрихкод в приложении "Армия+".
- Укажите его оператору отделения "Новой почты".
Военнослужащие могут использовать до трех штрихкодов в месяц. Эта инициатива направлена на поддержку защитников и упрощение логистики для них в сложных условиях.
Напомним, мы уже писали, что запрещено отправлять по Новой почте.
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